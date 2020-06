Notizie Serie A – Algoritmo, bocciato il blocco retrocessioni

MILANO – Sarebbe passata la “linea Gravina”, durante il Consiglio Federale di oggi. Il presidente della Figc, era contrario a questa soluzione in caso di nuovo stop al campionato.

Quindi con le retrocessioni saranno determinate dall’algoritmo, ma non solo. Anche le qualificazioni alla coppe europee, saranno decise con la stessa modalità, nel caso in cui la Serie A venga fermata nuovamente. 18 voti a favore e 3 contrari, questi sono i numeri “dello scontro”, dato che alcune società avevano deciso di spingere per il blocco. Playoff e playout potranno essere disputati entro una certa data, che potrebbe essere il 10 luglio, successivamente spazio solo all’algoritmo.

