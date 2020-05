Notizie Milan – Zlatan Ibrahimovic è atterrato a Milano

MILANO – Secondo quanto riporta Claudio Raimondi, giornalista di Sportmediaset, Zlatan Ibrahimovic sarebbe finalmente atterrato, con un volo privato, a Milano. Il calciatore svedese ha passato l’ultimo periodo nella sua terra natale, dove ha continuato ad allenarsi nell’Hammarby, club di cui è socio. Adesso per il numero ventuno rossonero sarà tempo di quarantena. Ibra raggiungerà direttamente in serata Milanello, dove passerà i quattordici giorni d’isolamento, ma potrà comunque continuare a lavorare individualmente, mantenendo le distanze con i compagni di squadra e lo staff. Una condizione necessaria per poi poter rientrare in gruppo.

