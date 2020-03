Notizie Milan – Zaracho, serve l’accordo con il Racing Avellaneda

ULTIME NOTIZIE MILAN

MILANO – Matias Zaracho è sempre nei pensieri del Milan. Il nome dell’argentino è in cima alla lista desideri del Diavolo, nonostante il terremoto societario che ha investito il club rossonero. L’addio di Boban non cambia i piani, almeno in questa specifica occasione, sul mercato: il classe ’98 resta un obiettivo e in estate verrà sferrato l’assalto decisivo per riuscirlo a portare a Milanello. I contatti con l’entourage del giocatore sarebbero già stati avviati da tempo e Zaracho stesso sembrerebbe essere convinto della destinazione. Resta quindi da trovare l’accordo con il Racing Avellaneda, club che detiene il cartellino del centrocampista argentino.

