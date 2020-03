Notizie Milan – Zaracho continua a brillare nel Racing de Avellaneda

MILANO – Matias Zaracho continua ad incantare con il suo Racing de Avellaneda. Ieri sera il calciatore argentino, nella partita di Copa Superliga, contro l’Aldosivi, non ha messo il suo nome sul tabellino dei marcatori, ma ha fornito un assist per il 3-2 che ha permesso la rimonta finale. Il Milan continua a guardare, estremamente interessato, alle prestazioni del giocatore. In estate, nonostante i cambi dirigenziali, i rossoneri proveranno a portarlo a Milanello, convinti dell’ottimo investimento che Zaracho potrebbe rappresentare. Bisognerà convincere, però, il Racing de Avellaneda che ormai è rassegnato all’idea di perdere al sua stella, ma soltanto a determinate condizioni economiche.

