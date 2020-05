Notizie Milan – Zapata racconta il suo addio ai rossoneri

MILANO – Cristian Zapata, difensore centrale di nazionalità colombiana, ha indossato la maglia del Milan dal 2012 al 2019, collezionando 111 presenze in rossonero, condite da tre reti. Il calciatore, attualmente in forza al Genoa, è tornato sul suo periodo nel club meneghino, sulle frequenze di Radio Caracol, svelando anche i motivi legati al suo addio. Ecco le sue parole.

: «Al Genoa ho finalmente trovato spazio e sto molto bene. Sono andato via dal Milan proprio per questo motivo, volevo giocare con maggiore continuità, cosa che in rossonero non era possibile. Ecco perché sono andato via, anche se avevo ancora un anno di contratto con loro. Adesso, però, sono molto più tranquillo».

