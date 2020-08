Notizie Milan – Willian supera le visite mediche con l’Arsenal

MILANO – Con ogni probabilità Willian sarà un nuovo calciatore dell’Arsenal. Il brasiliano infatti nei giorni scorsi ha sostenuto le visite mediche con i Gunners, superandole, ora si attende solo l’ufficialità dell’operazione.

L’esterno offensivo era un vecchio obiettivo di mercato del Milan, dato che il suo contratto con il Chelsea era in scadenza. I rossoneri però non hanno fatto passi importanti per poterlo mettere sotto contratto e la squadra di Arteta, invece, si è dimostrata più lesta. L’operazione è a parametro zero, dato che Willian era svincolato.

