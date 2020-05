Notizie Milan – Werner e la tripletta che strizza l’occhio al mercato

MILANO – Timo Werner è tornato protagonista in Bundesliga. L’attaccante tedesco ha realizzato una tripletta, nell’ultima giornata di campionato, tra il suo club, il Lipsia, e il Magonza.

Una vittoria schiacciante, 5-0, e la prestazione di Werner ha riacceso i riflettori sulla punta. Molti club infatti sono alla finestra, in attesa della prossima sessione di mercato. Tra questi c’è anche il Milan. I rossoneri avrebbero messo il calciatore in cima alla lista dei desideri, nel caso in cui Ibrahimovic decidesse di non rinnovare con il Diavolo. Su Werner però la concorrenza sembra spietata, con il Liverpool pronto a fare una grande offerta permettere le mani sul calciatore.

