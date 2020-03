Notizie Milan – Ventiquattro anni fa l’ultimo goal di Donadoni con il Diavolo

MILANO – Era il 24 marzo 1996 e a San Siro Milan e Parma scendevano in campo nella nuova giornata di Serie A. Quel match finì tre a zero per i rossoneri, ma questa data è finita negli almanacchi dei tifosi del Diavolo perché proprio quel giorno, contro i Ducali, Roberto Donadoni mise il suo nome sul tabellino dei marcatori per l’ultima volta, con la maglia rossonera. Il centrocampista bergamasco siglò il due a zero momentaneo, prima e dopo ci pensarono Baggio e Savicevic ad aprire e chiudere la partita.

