Notizie Milan – Upamecano potrebbe restare al Lipsia

MILANO – Sky Deutschland riporta una notizia clamorosa sul futuro di Dayot Upamecano. Il difensore francese è da tempo nel mirino del Milan e di altri importanti club europei, come il Bayern Monaco, il Manchester United e il Barcellona. Nonostante le voci di mercato su una possibile partenza del giocatore, e conseguente ricchissima plusvalenza, il Lipsia, squadre proprietaria del cartellino del centrale, gli avrebbe proposto il rinnovo contrattuale, vista la scadenza prevista nel 2021. Una notizia inaspettata, dato che Upamecano era uno dei tormentoni previsti per la prossima sessione estiva. Adesso bisognerà capire se questa indiscrezione verrà confermata e se il difensore accetterà la proposta del suo club.

