Notizie Milan – Upamecano nel mirino di un altro club

MILANO – Il Bayern Monaco sta guardando già alla prossima finestra di mercato. La squadra tedesca ha intenzione di battere le avversarie non solo sul campo da gioco, ma anche sui tavoli dove vengono definite le trattativa. Secondo le ultime indiscrezioni, riportate da France Football, I bavaresi avrebbero messo nel mirino il difensore dell’RB Lipsia Dayot Upamecano, vecchia conoscenza del Milan. I club rossonero aveva provato a prendere il calciatore in estate ma la richiesta altissima del suo attuale club ha frenato la trattativa facendola poi definitivamente saltare. Il difensore sembra essere un priorità del Bayern Monaco, desideroso di puntellare la sua rosa in vista della prossima stagione.

