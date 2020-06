Notizie Milan – Under, la Roma chiede 30 milioni di euro

MILANO – Il Milan aveva provato a prendere Cengiz Under già nell’ultima finestra invernale di mercato. Scontrandosi però con il muro alzato dalla Roma, che non voleva provarsi del calciatore, visto il brutto infortunio occorso a Zaniolo. A differenza di mesi qualcosa è cambiato, la compagine giallorosso ha bisogno di fare cassa e sul turco ci sono ancora i rossoneri, intenzionati a volerlo portare a Milanello. Il diavolo però dovrà fare attenzione alla concorrenza dell’Atalanta, che sta seguendo il giocatore da vicino. In tutto questo chi sembra sfregarsi è la Roma, che ha già fissato il prezzo del cartellino del calciatore: 30 milioni di euro.

