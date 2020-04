Notizie Milan – Una nuova pretendente dalla Serie A per N’dicka

MILANO – Evan N’Dicka potrebbe essere uno dei nomi più chiacchierati della prossima sessione di mercato. Il difensore ha estimatori in Premier League e in Serie A, tra questi c’è anche il Milan, che ha seguito da vicino la sua crescita. Il compagno di reparto di un altro obiettivo dei rossoneri, Upamecano, ha disputato, fin qui, una buona stagione in Bundesliga, finendo sul taccuino anche di un’altra squadra italiana. Si tratta dell’Inter, i nerazzurri hanno aggiunto il francese al novero dei possibili acquisti per il reparto arretrato, insieme a: Izzo, Martinez Quarta, Vertonghen e Kumbulla. Il Diavolo quindi dovrà guardarsi anche dalla concorrenza dei cugini, oltre che a quella dei club d’Oltremanica, se vuole portare a Milanello il giocatore.

