Notizie Milan – Un Ralf Rangnick alla “Football Manager”

MILANO – Secondo quanto riporta il quotidiano “la Repubblica”, Ralf Rangnick sarà il prossimo allenatore del Milan, ma non solo. Il tedesco infatti ricoprirà diversi ruoli all’interno della società rossonera, sempre secondo la stessa fonte. Avrà influenza su diversi campi e in settori specifici: uomo mercato, supervisore del settore medico e fisioterapico. Oltre ovviamente a quello di guida tecnica. Una figura che in Italia, prima d’ora non si è mai vista e che rappresenta un’autentica novità, che va oltre anche al concetto di manager all’inglese. Verrebbe da dire un ruolo alla “Football Manager”, noto videogioco manageristico sul calcio. Prima però di continuare con i voli pindarici sarebbe meglio aspettare l’ufficialità dell’arrivo di Rangnick a Milanello.

