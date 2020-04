Notizie Milan – Un match dei rossoneri nei 50 più belli della storia

MILANO – Il quotidiano spagnolo Marca, ha redatto una lista con le 50 partite di calcio più belle della storia. Tra questa figura anche un match che ha come protagonista il Milan, si tratta, infatti, del ritorno della semifinale di Champions League. Andata in scena trentuno anni fa contro il Real Madrid. In quell’occasione i rossoneri rifilarono ben cinque reti ai Blancos, quella che oggi viene definita “una manita”. Una partita storica per i tifosi del Diavolo e non solo, per la squadra spagnolo era la favorita, sia nei confronti del Milan, che per la vittoria finale della Coppa dei Campioni, dato le Merengues erano accreditate come la squadra più forte al mondo. Un match che simboleggia una prova di forza incredibile per la squadra allenata da Arrigo Sacchi, che avrebbe cambiato il mondo del calcio con le sue idee da lì a poco.

