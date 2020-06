Notizie Milan – Un giovane ex rossonero potrebbe tornare a Milanello

MILANO – Tuttocsport rilancia un’indiscrezione di mercato su Pessina. Il centrocampista, attualmente al Verona, ha molto mercato vista la sua stagione in Serie A. tra queste squadre, secondo il quotidiano, c’è anche il Milan. Il calciatore è un prodotto del vivaio rossonero e il club rossonero può vantare anche una clausola che prevede una percentuale del 40-50% sulla sua futuro cessione. Con il ritorno a Milanello questa possibilità svanirebbe, ma il Milan si garantirebbe l’innesto di un giovane centrocampista di prospettiva, anche per la nazionale di Roberto Mancini. L’operazione è ovviamente legata alle possibili uscite a centrocampo, con Bonaventura e Biglia già con la valige in mano, dato che non sarà rinnovato il loro contratto.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live