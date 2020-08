Notizie Milan – Un ex rossonero nuovo direttore sportivo del Parma?

MILANO – Il Parma continua con i casting per il ruolo di direttore sportivo. La dirigenza ducale ha incontrato Dario Baccin vicedirettore sportivo dell’Inter. Un’incontro positivo ma non risolutivo. Infatti il club crociato sta pensando anche a Rocco Maiorino, ex dirigente del Milan di Berlusconi, che fino a marzo ha lavorato al Las Palmas. Nei prossimi potrebbe essere chiamato dai gialloblù per un incontro conoscitivo.

I “casting” quindi potrebbero andare avanti, anche perché chi arriverà dovrà raccogliere la pesante eredità di Faggiano, che con il Parma ha svolto un buon lavoro. Quello di Maiorino non è però il primo nome di un dirigente del ex Milan, che torna alla ribalta della cronaca. La Roma, Infatti, starebbe pensando a Boban come nuovo direttore sportivo giallorosso.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live