Notizie Milan – Un ex rossonero è finito nel mirino di una big

MILANO – Manuel Locatelli può essere considerato un rimpianto del Milan. Il centrocampista è stato ceduto in estate al Sassuolo per 12,5 milioni di euro. Il calciatore in neroverde sembra aver trovato la sua dimensione, dato che è diventato uno dei titolari della squadra di Roberto De Zerbi. Attirando anche l’attenzione dei top club italiani. Durante la prossima sessione di mercato, infatti, l’ex rossonero potrebbe essere uno dei nomi al centro delle possibili trattative. L’Inter ci starebbe pensando seriamente e visti i buoni rapporti tra le due società, testimoniate dagli affari Politano e Sensi, un futuro in nerazzurro per Locatelli non è da escludersi. In questo caso per il diavolo il rimpianto diventerebbe doppio: aver perso un giocatore che invece avrebbe fato davvero comodo alla linea mediana del Milan e in più la beffa di poter vedere la rivale cittadina rinforzata con un prodotto delle giovanili rossonere.

