Notizie Milan – Un ex potrebbe aiutare nella corsa a Castrovilli

MILANO – La corsa a Gaetano Castrovilli della Fiorentina, sarà uno degli argomenti più discussi della prossima finestra di mercato. Il centrocampista Viola è uno dei pezzi pregiati della squadra di Iachini, oltre una delle vere sorprese dell’ultima Serie A, e sulle sue tracce ci sono molti club, compreso il Milan. Proprio i rossoneri potrebbero godere di un aiuto insperato, in questo senso. Secondo quanto riporta il portale calciomercato.com, l’Inter sarebbe alla ricerca di una mezzala, in vista della prossima stagione e sul taccuino di Conte ci dovrebbero essere due nomi: Castrovilli e Locatelli. Il preferito del tecnico nerazzurro, però, è proprio l’ex Milan, oggi al Sassuolo.

Se Marotta decidesse di puntare sul calciatore, prodotto del vivaio del Diavolo, allora i rossoneri potranno godere di una rivale in meno per arrivare al calciatore della società gigliata. La trattativa resta comunque molto complessa, con o senza Inter. Data la forte concorrenza e l’intenzione di Commisso, presidente della Fiorentina, di non voler cedere Castrovilli in estate.

