Notizie Milan – Un ex e un attuale rossonero nel mirino di un club di Serie A

MILANO – Secondo quanto riporta Tuttosport, la Fiorentina continua a riflettere sul futuro di Iachini. I viola nelle loro valutazioni, hanno iniziato a pensare ad un nuovo possibile cambio di guida tecnica. Tra i vari nomi, che la società gigliata, sta prendendo in considerazione, secondo il quotidiano sportivo, l’attuale allenatore del Milan, Stefano Pioli, e l’ex Marco Giampaolo.

Per l'allenatore del Milan, quello a Firenze potrebbe essere un ritorno, ma la sua ottima stagione alla guida dei rossoneri ha acceso i riflettori su di lui e il so lavoro. Discorso diverso, invece, per Giampaolo. Il tecnico di Bellinzona, infatti, è alla ricerca del rilancio della sua carriera. Su di lui, però, sembrano esserci anche Torino e Cagliari.

