Notizie Milan – Un emissario presente a Bologna-Udinese: nel mirino De Paul e…

MILANO – Il portale calciomercato.com riferisce un’importante indiscrezione di mercato per quel che riguarda il Milan. La società rossonera avrebbe infatti inviato un proprio emissario allo Stadio Renato Dall’Ara, per assistere alla sfida fra Bologna e Udinese. Il motivo? Nel mirino del Milan ci sarebbero due giocatori: da un lato Rodrigo De Paul, già corteggiato da svariati mesi ma sempre trattenuto dall’Udinese, dall’altro Riccardo Orsolini, consacratosi in questa stagione con la maglia rossoblu. Due giocatori che piacciono molto al club meneghino che, però, dovrà muoversi d’anticipo per battere l’agguerrita concorrenza.

