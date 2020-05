Notizie Milan – Un club tedesco pronto a soffiare un obiettivo ai rossoneri

MILANO – Non c’è soltanto il Milan su Aster Vranckx. Secondo quanto riporta il portale ussballtransfers.com, il centrocampista ha attirato le attenzioni del Bayern Monaco. I bavaresi starebbero seguendo il diciassettenne di proprietà del Mechelen, squadra belga. Il contratto del calciatore con il suo club scadrà nel 2022, una condizione che ha ingolosito molte squadre e i rossoneri sembrano essere in prima fila per il giovane talento. La concorrenza che arriva dalla Germania però complicato i piani del Diavolo, che dovranno capire quale offerta formulare, alla luce della nuova, importantissima, pretendente.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live