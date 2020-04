Notizie Milan – Un club inglese si fa avanti per Daniel Maldini

MILANO – Come riporta il sito calciomercato.com, Daniel Maldini avrebbe riscosso l’attenzione di un club di Premier League. Si tratta dell’Everton, allenato da una vecchia conoscenza del Milan: Carlo Ancelotti. La squadra inglese negli ultimi giorni dovrebbe aver chiesto informazioni, sul giovane talento, ai rossoneri, ma il Diavolo ha prontamente rispedito al mittente le avance. Il calciatore non si muoverà da Milanello, la società meneghina punta sul figlio d’arte per il futuro. Niente da fare, quindi, per i toffees che dovranno rivolgere le loro attenzioni altrove.

