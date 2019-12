Notizie Milan – Ultimatum a Ibra: decisione entro 2 giorni. Ottimismo per Todibo

MILANO – Chiusa nel peggiore dei modi la prima parte della stagione, il Milan deve pensare a come rinforzarsi durante il mercato di gennaio. “Cerchiamo un difensore e un attaccante” ha dichiarato ieri Boban. Per il reparto offensivo l’obiettivo principale resta Zlatan Ibrahimovic, ma la dirigenza rossonera ha mandato praticamente un ultimatum. Se lo svedese non comunicherà la propria decisione entro due giorni, si virerà su altri profili. Per la difesa, invece, il nome caldo è Jean-Clair Todibo del Barcellona. Stando alla Gazzetta dello Sport, il Milan avrebbe già trovato l’accordo col club catalano, ma deve ancora raggiungere l’intesta totale col giocatore. Ci sono comunque alte probabilità che l’affare vada in porto.