Notizie Milan – UFFICIALE: Tsadjout resta un altro anno allo Charleroi

MILANO – Frank Tsadjout, giovane attaccante del Milan, resterà un altro in Belgio. Lo ha comunicato lo Charleroi, squadra che ha rinnovato il prestito con i rossoneri, sui suoi profili social. Tsadjout ha disputato 10 presenze con un gol in Jupiler League, in questa stagione. Il diavolo ha quindi accettato il proposta del club belga, nell’ottica di poter far crescere il ragazzo, senza il peso e le responsabilità che comporta la maglia rossonera. Tsadjout è uno dei “pezzi pregiati” delle giovanili del diavolo, dove ha già messo in mostra il suo talento e il Milan sembra puntare su di lui per il futuro.

