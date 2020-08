Notizie Milan – UFFICIALE, Pobega rinnova con i rossoneri

MILANO – Tommaso Pobega è uno dei giovani rossoneri con più richieste di mercato, vista l’ottima stagione disputata in Serie B, con la maglia del Pordenone. Il Milan ha deciso di far valutare il ragazzo scuola rossonera a Stefano Pioli, durante il ritiro precampionato, ma non solo. Nella notte è arrivata anche l’ufficialità del suo rinnovo contrattuale con il Diavolo. Una notizia che allontana, in parte, le voci di mercato. In parate perché comunque diversi club restano interessati al giovane centrocampista e vorrebbero acquistarlo a titolo temporaneo.

Ecco il comunicato del Milan, tratto dal sito della società meneghina:

AC Milan comunica di aver prolungato il contratto di Tommaso Pobega fino al 30 giugno del 2025.