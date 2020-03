Notizie Milan – UFFICIALE, Milan-Genoa: domenica, 8 marzo, alle 15:00

ULTIME NOTIZIE MILAN

MILANO – E’ ufficiale la data di recupero di Milan-Genoa, match valido per la ventiseiesima giornata di campionato e rinviata lo scorso weekend a causa dell’emergenza Coronavirus. La partita è prevista per il prossimo weekend, domenica 8 marzo alle ore 15:00, presso lo stadio di San Siro. L’incontro sarà disputato a porte chiuse, come previsto dal decreto legge approvato nella giornata di ieri. La comunicazione della data è stata resa nota dalla Lega di Serie A, tramite una nota ufficiale, sul proprio sito. Tramonta definitivamente, quindi, l’ipotesi di un match all’ora di pranzo per i rossoneri. Il Diavolo potrà tornare a preparare la partita con la squadra di Davide Nicola, con la consapevolezza di una data ufficiale.

