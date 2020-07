Notizie Milan – UFFICIALE il rinnovo di Dominika Conc

MILANO – Il Milan Femminile è molto attivo sul mercato. La squadra rossonero ha già piazzato diversi colpi in entrata, alcuni direttamente dalle giovanili. Oggi arriva l’ufficialità per quanto riguarda un prolungamento di contratto. Dominika Conc, infatti, ha rinnovato il suo accordo con la squadra rossonera fino al 2021. Una notizie che non può che fa r felici mister Maurizio Ganz, dato che il diavolo, sta allestendo una squadra per puntare alla qualificazione in Champions League, solo sfiorata quest’anno, a causa dello stop per il Coronavirus e l’utilizzo dell’algoritmo, che ha premiato la Fiorentina.

Queste le parole della calciatrice:

«Rappresenterò il Milan per un’altra stagione e questo non può che rendermi orgogliosa e felice. Sono entusiasta».

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live