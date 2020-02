Notizie Milan – UFFICIALE, fiorentina-Milan Femminile rimandata

MILANO – L’emergenza Coronavirus continua a tenere banco, arrivano degli importanti aggiornamenti legati anche al mondo del calcio. Adesso è ufficiale, la FIGCfemminile ha ufficialmente il match, valido per il ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia Femminile, tra Fiorentina e Milan Femminile. Non si sa ancora quando si potrà recuperare la gara tra le due squadre, per il momento è a data da destinarsi. Lo ha reso noto il club meneghino, tramite i suoi profili social.