Notizie Milan – UFFICIALE: arriva la promozione per la Primavera

MILANO – La formazione Primavera del Milan viene promossa nel campionato Primavera. Lo ha stabilito il Consiglio Federale della Lega Calcio, che ha preso le decisioni sui campionati giovanili, fermati a causa della pandemia da Coronavirus.

Ecco il comunicato della Lega:

“Stabilita la classifica finale attraverso il coefficiente correttivo già adottato in altri campionati, il Consiglio ha assegnato lo scudetto 2020 all’Atalanta e ha deliberato la retrocessione di Chievo, Napoli e Pescara. Conseguentemente risultano promosse al Campionato Primavera 1 le società Milan, Ascoli e Spal. Per quanto riguarda il Campionato Primavera femminile, stabilita la classifica finale attraverso il coefficiente correttivo, Juventus e Roma risultano vincenti dei due gironi. Per l’assegnazione dello Scudetto, il Consiglio ha proposto alla Divisione Calcio Femminile di valutare l’organizzazione di una partita di spareggio alla ripresa dell’attività agonistica“.

