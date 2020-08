Notizie Milan – Tuttosport: “Riecco Ibra: si prende la 9 e riabbraccia il Milan”

MILANO – “Riecco Ibra: si prende la 9 e riabbraccia il Milan“. Questo il titolo scelto da Tuttosport, in prima pagina nel taglio laterale. Ormai sembra tutto definito per il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic con i rossoneri. Sabato lo svedese dovrebbe essere a Milanello, per iniziare la preparazione in vista della prossima stagione. Cambierà anche numero maglia, dal ventuno al numero nove. Ibra c’è, Pioli e i tifosi del Milan possono finalmente tirare un sospiro di sollievo. Dopo tanto indiscrezioni e chiacchiere di mercati si è arrivati all’accordo da 7 milioni di euro a stagione, per un solo anno