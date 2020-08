Notizie Milan – Tuttosport: nuove voce su Braida in rossonero

MILANO – Tuttosport, oggi in edicola, rilancia una possibile suggestione per il Mila. Il ritorno di Ariedo Braida in rossonero. L’ex dirigente del Diavolo, ha ricoperto il ruolo di direttore generale del club meneghino dal 1986 al 2002, per poi diventare direttore sportivo. Nel 2013 lascia il club rossonero per passare alla Sampdoria nell’anno seguente. Nel 2015 diventa passa al Barcellona sempre nel ruolo di direttore sportivo e resta in Spagna fino al 2019. Nell’ultimo periodo si era parlato di un possibile futuro in Turchia per Braida, ma le voci di un ritorno al Milan sono riemerse nell’ultimo periodo, e il quotidiano sportivo Torino, oggi in edicola, ha rilanciato queste indiscrezioni. Non è chiaro, però, quale potrebbe essere il nuovo ruolo societario con i rossoneri.