Notizie Milan – Tuttosport: comunque filtra ottimismo

MILANO – Anche il quotidiano sportivo Tuttosport, in edicola questa mattina, fa il punto della situazione legato al rinnovo di Zlatan Ibrahimovic e il Milan. “L’affaire” del calciatore svedese è l’argomento principale in ottica rossonera e secondo la testata, filtrerebbe comunque ottimismo sulla firma del nuovo accordo. Anche se l’attaccante non ha dato ancora una risposta al Diavolo, notizia confermata quindi anche dal giornale torinese. In ogni caso una segnale dal giocatore è atteso a breve, anche se domani prenderà ufficialmente il via la nuova stagione rossonera, con i calciatori del Milan che prenderanno parte al raduno.