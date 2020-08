Notizie Milan – Tuttopsort: accordo per il contratto di Rebic

MILANO – Secondo quanto riporta Tuttosport, nella giornata idi ieri la dirigenza del Milan e Fali Ramadani, agente di Ante Rebic, avrebbero trovato l’accordo per il contratto del croato. Una mossa studiata per stringere sul riscatto dell’esterno dall’Eintracht Francoforte. La strada quindi sembra in discesa, dato che anche il club tedesco sarebbe pronto a cedere rebic, pur di trattenere André Silva. Adesso però serve l’intesa tra i due club, senza dimenticare lo scoglio Fiorentina, i vola possono vantare una clausola sulla futura rivendita del croato. Intanto il Milan, però, ha trovato l’accordo che legherà Rebic ai rossoneri per i prossimi anni. Ora toccherà all’agente del giocatore trovare una strada praticabile con l’Eintracht Francoforte.