Notizie Milan – Tutti i nomi sulla lista di Rangnick

MILANO – Ralf Rangnick sarà il fulcro del prossimo calciomercato rossonero. A lui verranno dati pieni poteri nella costruzione del nuovo Milan, sia per gli acquisti che per le cessioni. Elliott è pronto a mettergli a disposizione un budget da 130 milioni di euro e, come sottolinea SportMediaset, sono già diversi i nomi sulla lista del dirigente tedesco. In attacco il preferito sembra essere Loren Moron, ventiseienne in forza al Betis Siviglia. A metà campo piace molto Rolando Mandragora dell’Udinese, così come Dominik Szoboszlai del Salisburgo. Per la difesa il grande obiettivo è Dayot Upamecano del Lipsia (club nel quale lavora attualmente Rangnick).

Sempre nel Lipsia milita il centravanti Timo Werner, ma al momento è un sogno che deve ancora tramutarsi in un affare davvero realizzabile. Occhio, però, anche ad altri profili seguiti già da parecchio tempo come Scamacca e Dani Olmo. Per quel che riguarda la porta, invece, in caso di cessione di Donnarumma si proverebbe a prendere Juan Musso, estremo difensore argentino intenzionato a lasciare l’Udinese.

