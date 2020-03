Notizie Milan – Tutti gli ostacoli per arrivare a Upamecano

MILANO – L’interesse del Milan per Dayot Upamecano è datato. Anche l’estate scorsa il club rossonero aveva provato a prendere il difensore, senza però riuscire a concretizzare il colpo. Nelle intenzioni del Diavolo c’è la possibilità di tornare alla carica per il calciatore, ma diversi ostacoli potrebbero far si che il francese prenda strade diverse, rispetto a quella di Milanello. In primo luogo ci sono le alte richieste del Lipsia, quasi 80 milioni di euro, poi la concorrenza: anche il Liverpool e Manchester United sono sulle sue tracce. Va aggiunta anche la volontà del centrale, affascinato dalla Premier League. Il possibile colpo Upamecano è sempre più complicato per il Milan, anche con l’arrivo di Rangnick in panchina, cambierebbe poco.

