Notizie Milan – Turnover con il Genoa in vista della Juventus in Coppa Italia

MILANO – Si avvicina il prossimo impegno di campionato per il Milan. Domenica arriverà a San Siro il Genoa di Davide Nicola e Stefano Pioli è alle prese con i dubbi di formazione. Inizia a farsi strada l’idea di un piccolo turnover contro il grifone, in vista della semifinale di ritorno della Coppa Italia, contro la Juventus. L’allenatore rossonero allo stadium dovrà rinunciare a diversi calciatori squalificati: Theo Hernandez, Castillejo e Ibrahimovic. Tutti e tre saranno presenti, quindi, contro i rossoblù. Mentre potrebbero riposare Conti e Calhanoglu, che tornerebbero nell’undici titolare contro la Vecchia Signora mercoledì prossimo, il 4 marzo.

