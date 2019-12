Notizie Milan – Trovato l’accordo col Genoa per la cessione di Borini

MILANO – Dopo due anni e mezzo, l’avventura di Fabio Borini nel Milan è giunta al capolinea. All’apertura del mercato di gennaio, infatti, il classe ’91 si accaserà al Genoa. Stando a ciò che riferisce Il Secolo XIX, le due società hanno ormai raggiunto l’accordo e manca solamente l’ufficialità. E’ la prima cessione invernale del Milan ma, probabilmente, non sarà l’ultima. Resta da capire la cifra precisa dell’affare, che comunque non sarà alta considerando anche che il contratto di Borini è in scadenza il prossimo giugno.