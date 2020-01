Notizie Milan – Trevisani: “Paquetà lo presterei, avrà un grande futuro”

MILANO – Riccardo Trevisani, giornalista sportivo di Sky Sport, ha parlato del futuro di Lucas Paquetà in maglia rossonera. Il brasiliano ha chiesto di non essere convocato nel prossimo impegno in campionato del Milan. Ecco le sue parole.

: «Credo che Paquetà sia un calciatore fantastico, destinato ad una grande carriera. E’ quel tipo di giocatore destinato a fare grandi cose. Il suo problema non è la velocità, guardate Luis Alberto, non è veloce ma è il miglior assist man del campionato. Il brasiliano paga gli avvicendamenti in panchina e il cambio di modulo, rispetto ad uno fa, quando c’era Gattuso. Io lo cederei in prestito, piuttosto che svenderlo».