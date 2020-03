Notizie Milan – Trevisani: “Leao non può restare ai margini”

MILANO – Riccardo Trevisani, giornalista sportivo e volto di Sky Sport, ha parlato ai microfoni dell’emittente satellitare della stagione in rossonero di Rafael Leao. Ecco lo parole del telecronista.

: «Pensavo sinceramente che in questo momento della stagione riuscisse a trovare più spazio, ma tra rinvii e situazioni vare non è stato così. L’occasione giusta era contro la Juventus in Coppa Italia, a causa della squalifica di Ibrahimovic, ma anche ieri sera non si è più giocato alla fine. Comunque resto dell’idea che Leao sia un calciatore molto forte, ma discontinuo a causa della giovane età. Io però se fossi il Milan continuerei a puntarci, accanto a Ibra o senza Ibra. Potrebbe anche far rifiatare Rebic, però l’importante è che i rossoneri non lo mettano ai margini della squadra».

