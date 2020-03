Notizie Milan – Tre rinnovi in cantiere: le ultime

MILANO – In casa rossonera è caldissimo il fronte dei rinnovi. Molti sono i contratti che si avvicinano alla scadenza; alcuni non verranno rinnovati (come Bonaventura, Biglia e probabilmente Ibra), altri invece sì. Fra quest’ultimi c’è il contratto di Andrea Conti. La scadenza è ancora lontana (2022), ma il Milan, stando alla Gazzetta dello Sport, è pronto ad intavolare col terzino la trattativa per arrivare ad un nuovo accordo. Stessa situazione per Davide Calabria. Tuttavia, anche qualora rinnovasse, resterebbe uno dei principali candidati alla cessione; sul classe ’96 c’è il forte interesse della Fiorentina.

MUSACCHIO – Sempre secondo la ‘Rosea’, anche per Mateo Musacchio potrebbe arrivare il rinnovo: il centrale argentino non ha fornito un buon rendimento in questa stagione e gli è stato sfilato da Simon Kjaer il posto da titolare. Ciononostante, col contratto in scadenza nel 2021, il Milan vuole scongiurare l’ipotesi di perderlo a parametro zero. Così come per Calabria, dunque, potrebbe arrivare il prolungamento e poi la cessione.

