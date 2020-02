Notizie Milan – Tre nomi sulla lista dei partenti in vista di giugno

MILANO – Ci sono già tre giocatori sulla lista dei partenti in vista della prossima estate. Già, perché anche se si è da poco chiusa la sessione di gennaio, il calciomercato non dorme mai. Stando a ciò che riferisce calciomercato.com, nonostante siano stati confermati in rosa, a fine stagione potrebbero essere ceduti Franck Kessié e Davide Calabria. Entrambi non stanno rendendo come ci si aspettava e, se arrivassero delle offerte allettanti, il Milan accetterebbe di lasciarli andare. Il terzo giocatore che lascerà Milano è Giacomo Bonaventura: tra l’entourage del giocatore e il club rossonero non è stata raggiunta l’intesa per il rinnovo e, a giugno, il centrocampista classe ’89 si libererà a parametro zero.

