Notizie Milan – Tre nomi sul taccuino per il dopo Rodriguez

MILANO – Nelle prossime ore dovrebbe sbloccarsi il trasferimenti di Ricardo Rodriguez al Fenerbahce. Il club turco sta aspettando l’esito del ricorso in seguito al divieto di comprare senza vendere, ricevuto per problemi legati al fair play finanziario. Le sensazioni restano positivo e l’affare, molto probabilmente, si farà. Il Milan, dal canto suo, sta valutando tre profili per scegliere il sostituto del terzino svizzero. Stando a ciò che riferisce Tuttosport, nel mirino rossonero sarebbe finito Antonee Robinson del Wigan, mentre le alternative sono Aaron Hickey degli Heart of Midlothian e Matty Cash del Nottingham Forrest.