Notizie Milan – Tre calciatori su cui costruire il futuro

MILANO – Le prestazione di Ismael Bennacer, Theo Hernandez e Leao hanno convinto la dirigenza rossonera. Il Milan nella prossima stagione ripartirà da loro tre, indipendentemente dal piazzamento finale in campionato, quest’anno, con o senza Stefano Pioli a guidare il Diavolo. Il terzino ex Real Madrid è la vera sorpresa di questo campionato, ha trascinato il club meneghino con i suoi goal e le sue corse sulla fascia mancina. Discorso diverso per il centrocampista algerino, che ha iniziato la stagione con prestazioni al di sotto delle aspettative, ma la sua crescita è sotto gli occhi di tutti. L’ex Empoli è diventato imprescindibile nello scacchiere tattico del Milan. Su Rafael Leao sono state dette e scritte tante cose, spesso anche in contrapposizione tra loro. Un fatto, però, è indubbio: il club crede tantissimo nelle sue capacità e nella sua maturazione.

