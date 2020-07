Notizie Milan – Torna Halilovic, ma il suo futuro non sarà rossonero

MILANO – 17 apparizioni e uno solo goal. Questo è il bottino in Eredivisie di Alen Halilovic. Il calciatore del Milan infatti è stato girato in prestito alla squadra olandese, con l’intenzione di far sbocciare il ragazzo, progetto che purtroppo non è andato come il diavolo aveva pianificato e il suo ritorno a Milanello ormai è scontato.

Il noto giornalista sportivo ed esperto di mercato, Gianluca Di Marzio, però ha riportato dei nuovi aggiornamenti su questo fronte. Il Milan, infatti, non avrebbe intenzione di confermare il croato, anche perché il suo principale sponsor Zvonimir Boban ha salutato il club rossonero, e sarebbe disposto anche ad un forte sconto sul prezzo del cartellino, dato che manca un solo anno alla scadenza del suo contratto. Il Benfica starebbe valutando il profilo del calciatore, ingolosito dal opportunità di rilanciare un talento che si è perso negli ultimi anni.

