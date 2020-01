Notizie Milan – Torna di moda Christensen: è lui la prima alternativa a Todibo

MILANO – Il nome di Andreas Christensen, già accostato al Milan un anno fa, è tornato a circolare nell’orbita rossonera di mercato. Stando infatti a ciò che riferisce La Gazzetta dello Sport, il centrale del Chelsea diventerebbe la prima scelta qualora saltasse definitivamente la trattativa con Jean Clair Todibo. Per quest’ultimo infatti l’affare è bloccato, dato che sia il Barcellona che il giocatore spingono per un prestito secco di sei mesi, senza riscatto in favore del Milan.