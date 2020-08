Notizie Milan – Tonali sempre più lontano dai rossoneri

MILANO – Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport Sandro Tonali dovrebbe essere molto vicino alla Juventus. L’arrivo del nuovo allenatore bianconero, Andrea Pirlo, avrebbe dato un’accelerazione molto importante alla trattativa. L’offerta di 40 milioni presentata dalla Vecchia Signora, dovrebbe aver messo fuorigioco il Milan, che non può pareggiare la proposta messa sul piatto. Pirlo ha tutta l’intenzione di rinforzare il centrocampo con l’ingaggio del giocatore del Brescia. Ma attenzione perché in queste ore è arrivata anche un’altra importantissima novità in casa rossonera. Ci siamo, l’agente del giocatore è già a Milano: fissato l’incontro per chiudere l’affare! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA

