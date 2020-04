Notizie Milan – Tonali, potrebbe arrivare la beffa dai rivali storici

MILANO – Potrebbe arrivare la beffa per il Milan, stando alle ultime indiscrezioni di mercato. Secondo quello che riporta Sportmediaset, infatti, l’Inter avrebbe deciso di puntare con forza su Sandro Tonali. Il centrocampista del Brescia piace molto anche ai rossoneri e alla Juventus. I nerazzurri, su espressa richiesta di Antonio Conte, vogliono provare a battere la concorrenza sul tempo e avrebbero intenzione di presentare una prima offerta alle Rondinelle, da quaranta milioni di euro. Una cifra che si avvicinerebbe molto alle richieste di Cellino per il suo calciatore, che ha fissato una base d’asta a 50 milioni. Una notizie, che se confermata, scombinerebbe i piani del Milan, in vista della prossima stagione.

