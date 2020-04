Notizie Milan – Todibo potrebbe lasciare lo Schalke 04

MILANO – Nella finestra invernale di mercato il Milan aveva provato in tutti i modi a prendere Todibo, dal Barcellona. Alla fine il calciatori preferì la Bundesliga, alla Serie A, e trovò l’accordo con lo Schalke 04. A distanza di mesi però la situazione sembra essere cambiata. Il club tedesco potrebbe decidere di non versare i 25 milioni di euro, ai blaugrana, per riscattare il cartellino del giocatore. Se questa indiscrezione venisse confermata il catalani dovrebbero rimettere sul mercato il francese, che in questo caso dovrà trovare una nuova soluzione. La modalità d trasferimento sarebbe sempre quelle del prestito con il diritto di riscatto, formula che potrebbe ingolosire il Diavolo, dato che Todibo rientra nei paramenti promossi da gazidis, sul mercato. Inoltre il costo contenuto dell’operazione potrebbe spingere per l’accelerazione definitiva.

