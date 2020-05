Notizie Milan – Todibo: “Nel mio futuro potrebbe esserci ancora lo Schalke”

MILANO – Jean Clair Todibo è tornato a parlare del suo futuro. Il Milan nella passata sessione invernale di mercato ha provato a prendere il calciatore, ma il centrale ha preferito trasferirsi in Bundesliga, allo Schalke 04, piuttosto che giocare con la maglia rossonera, in Serie A. Il francese ha parlato alla Bild della prossima stagione. Ecco le sue parole.

: «Sono assolutamente concentrato su questa stagione, finire il campionato con lo Schalke 04 e arrivare in una buona posizione di classifica. Sul futuro ogni discorso è prematuro, ma per come la vedo io potrei benissimo continuare in Germania. Mi trovo bene qui, mi piace lo stadio, i nostri tifosi, l’allenatore ha fiducia in me. Il mio ambientamento è andato benissimo, perché dovrei cambiare? Il pacchetto è perfetto».

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live