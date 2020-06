Notizie Milan – Thiago Silva vuole tornare, ma…

MILANO – Dopo otto anni, sta per volgere al termine l’esperienza di Thiago Silva nel Paris Saint-Germain. Il 30 giugno scadrà infatti il suo contratto e, salvo clamorosi colpi di scena, non ci sarà il rinnovo. Di conseguenza, il centrale brasiliano si svincolerà a costo zero e sarà libero di firmare per qualunque altra squadra. Stando a ciò che riferisce SportMediaset, la volontà di Thiago Silva sarebbe quella di tornare al Milan. Tuttavia, l’età e il pesantissimo ingaggio non sembrano convincere la dirigenza rossonera, che difficilmente gli presenterà un’offerta.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live